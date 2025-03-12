В парламенте Нидерландов не поддержали участие страны в "перевооружении Европы"
Палата представителей выступила против участия Нидерландов в так называемом "перевооружении Европы". Эти планы (Rearm Europe) касаются быстрого инвестирования в европейскую оборону.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Volkskrant.
Так, во вторник три правительственные фракции (из четырех, - ред) проголосовали против участия страны в Rearm Europe. В частности, нижняя палата парламента 73 голосами против 71 с большим трудом отклонила участие Нидерландов в европейских оборонных планах.
"Премьер-министр Дик Схоф, который согласился разработать эти планы в Брюсселе на прошлой неделе, был сильно смущен этим", - говорится в статье.
В связи с таким решением Палата представителей поставила главу парламента "в неловкое положение", поскольку большинство депутатов выступает против европейских оборонных планов.
Объясняя результаты голосования, один из представителей фракции NSC заявил, что его партия "твердо стоит" за Украину и поддержку этой страны в размере 3,5 млрд евро до 2026 года.
NSC также считает, что необходимы дополнительные инвестиции в оборону. Однако NSC остается принципиальным противником еврооблигаций и принципиальным противником расширения фискальных норм.
NSC, в частности, отвергает не весь план, а только эти два пункта поскольку, по мнению представителя этой фракции, они увеличивают вероятность "нового и глубокого долгового кризиса, угрожающего безопасности существования".
Следующий шаг
В связи с принятым решением, как пишет издание, Палата представителей отправит Дика Схофа обратно в Брюссель, чтобы "он внес поправки в предложение, над которым Еврокомиссия в настоящее время работает на основе консенсуса со странами-членами".
Премьер-министр может решить проигнорировать поездку, но тогда он проигнорирует пожелания трех коалиционных партий.
Инициатива Rearm Europe
Напомним, Европейская комиссия представила план ReArm Europe на 150 млрд евро для перевооружения Европы. На саммите 6 марта лидеры ЕС обсудили этот план и согласовали его.
Еврокомиссия в срочном порядке представит разработанные планы, возможно, уже на следующей неделе, в связи с чрезвычайностью международной ситуации. Затем эти планы будут вынесены на голосование стран-членов большинством голосов.
Голосование проходит в то время, когда возникают большие вопросы, касающиеся мирных планов Дональда Трампа в отношении Украины.
Тот факт, что все 27 стран-членов ЕС согласились на разработку планов на прошлой неделе, рассматривался как важный сигнал о том, что ЕС может действовать быстро в случае необходимости.
Согласно принятым мерам в рамках Rearm Europe, Еврокомиссия предложила расширить правила европейского бюджета, позволив странам-членам инвестировать в оборону до 600 млрд евро.
Комиссия также хочет использовать так называемые "фонды сплочения", (предназначенные для бедных регионов ЕС), для инвестиций в оборонные ресурсы.
Наконец, Комиссия хочет предоставить государствам-членам совместные займы (также известные как "еврооблигации") на сумму 150 млрд евро, покрываемые из бюджета ЕС.
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