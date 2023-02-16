UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У парламенті Канади просять уряд активніше конфісковувати російські активи

Фото: У парламенті Канади просять уряд активніше конфісковувати російські активи (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

У Канаді уряду рекомендували застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, підготований Постійним комітетом із закордонних справ і міжнародного розвитку парламенту Канади.

Як вказується у документі, це допоможе якомога швидше передати активи на підтримку процесу відбудови України.

Депутати також застерегли від надання повторного винятку із санкцій, що минулого року дозволив відремонтувати турбіни російського газопроводу "Північний потік".

"Радимо уряду Канади не надавати виняток з-під дії санкцій компанії Siemens для турбін трубопроводу “Північний потік", - додали у звіті.

Нагадаємо, до парламенту Канади внесли петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКанада