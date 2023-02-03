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Парламент Канади закликали визнати Росію спонсором тероризму

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Оттава, П'ятниця 03 лютого 2023 07:28
Парламент Канади закликали визнати Росію спонсором тероризму Фото: канадський парламент закликали визнати Росію спонсором тероризму (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Депутат від Консервативної партії Ларрі Брок вніс до парламенту Канади петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Канади.

“З огляду на те, що Росія розпочала неспровоковану війну проти українського народу, вчинила численні військові злочини проти українців, враховуючи, що РФ та її війська неодноразово проводили жорстокі невиборчі обстріли цивільних об'єктів в Україні, у тому числі дитячих садків, лікарень та житлових будинків, ми, громадяни. і жителі Канади, закликаємо уряд негайно та публічно визнати РФ державою-спонсором тероризму”, - йдеться у тексті петиції.

Автор ініціативи нагадує, що нижня палата канадського парламенту ще минулого року визнала, що дії Росії в Україні є геноцидом.

Відповідно до законодавства Канади, після внесення петиції до сесійної зали, влада має 45 днів, щоб підготувати на неї письмову відповідь.

Нагадаємо, що раніше парламент Канади закликав уряд визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

Також раніше уряд Канади оголосив, що надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 в найближчі тижні.

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