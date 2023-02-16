В парламенте Канады просят правительство активнее конфисковывать российские активы

Как указывается в документе, это поможет как можно скорее передать активы в поддержку процесса восстановления Украины.

Депутаты также предостерегли от предоставления повторного исключения из санкций, что в прошлом году позволило отремонтировать турбины российского газопровода "Северный поток".

"Советуем правительству Канады не предоставлять исключение из-под действия санкций компании Siemens для турбин трубопровода "Северный поток", - добавили в отчете.