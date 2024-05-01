У парламенті Грузії сталась чергова бійка через скандальний закон про "іноагентів"

Зазначається, що у парламенті Грузії зірвано обговорення законопроєкту про іноагентів. По всьому залу відбувались сутички між депутатами від правлячої партії та опозиції.

Зокрема, голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі неодноразово відключала мікрофони опозиційним депутатам.

Крім того, із засідання були виключені депутатка від "LELO" Саломе Самадашвілі та лідерка партії "Право і справедливість" Тако Чарквіані.

Відомо, що проєкт закону складається всього з 11 статей.

"На вчорашньому засіданні, 30 квітня, встигли розглянути тільки три статті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Грузії під час останньої акції проти закону про "іноагентів" поліція затримала 63 громадянина.