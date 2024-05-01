У парламенті Грузії сталась чергова бійка через скандальний закон про "іноагентів"

У парламенті Грузії сталась чергова бійка перед розглядом скандального закону про "іноагентів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia та Tbilisi life в Telegram.
Зазначається, що у парламенті Грузії зірвано обговорення законопроєкту про іноагентів. По всьому залу відбувались сутички між депутатами від правлячої партії та опозиції.
Зокрема, голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі неодноразово відключала мікрофони опозиційним депутатам.
Крім того, із засідання були виключені депутатка від "LELO" Саломе Самадашвілі та лідерка партії "Право і справедливість" Тако Чарквіані.
Відомо, що проєкт закону складається всього з 11 статей.
"На вчорашньому засіданні, 30 квітня, встигли розглянути тільки три статті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Грузії під час останньої акції проти закону про "іноагентів" поліція затримала 63 громадянина.
17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Варто зауважити, що багато його норм дуже схожі з законом, що діє у Росії.
Після такого рішення грузинських парламентарів у Тбілісі спалахнули масові акції протесту, учасники яких вимагають не голосувати за документ у другому читанні.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі напередодні зауважила, що у разі схвалення законопроєкту, вона його накладе на нього "вето".
В ЄС вже встигли розкритикувати закон і дали владі Грузії зрозуміти, що дане рішення може вплинути на перспективи членства країни у спільноті.
Також Європарламент ухвалив відповідну резолюцію з критикою документу. В Брюсселі зазначили, що він може стати загрозою для вступу Грузії в ЄС.
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