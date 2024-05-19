У парламенті Франції закликають дозволити Україні бити по території РФ

Удари західною зброєю по РФ

Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії була обмежена у праві застосовувати зброю, отриману від Західних країн, для ударів по російській території. Зазвичай на Заході це обмеження пояснювали тим, що передають Україні зброю, щоб захищатися від Росії, а не наступати на неї.

Однак цього року у цьому питанні відбулися певні зрушення. Так, після візиту в Київ, міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право бити по території РФ британською зброєю.

Водночас в США все ще тримаються своєї політики обмеження України в ударах по РФ. Однак під час візиту до Києва у травні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама обирає, як вести війну, але США не заохочують до ударів по РФ.

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