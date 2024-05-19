В парламенте Франции призывают разрешить Украине бить по территории РФ

Удары западным оружием по РФ

Украина с начала полномасштабного вторжения России была ограничена в праве применять оружие, полученное от Западных стран, для ударов по российской территории. Обычно на Западе это ограничение объяснялось тем, что передают Украине оружие, чтобы защищаться от России, а не наступать на нее.

Однако в этом году в этом вопросе произошли некоторые сдвиги. Так, после визита в Киев, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право избивать по территории РФ британским оружием.

В то же время в США все еще придерживаются своей политики ограничения Украины в ударах по РФ. Однако во время визита в Киев в мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама выбирает, как вести войну, но США не поощряют удары по РФ.

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