У парламенті Британії назвали дату відновлення роботи

Фото: засідання парламенту Британії (flickr.com UK Parliament)

Британський парламент відновить роботу 21 квітня

Парламент Британії відновить роботу у квітні, попри пандемію коронавірусу, яка триває у Сполученому Королівстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За словами офіційного представника лідера Палати громад Джейкоба Ріс-Могга, британський парламент відновить свою роботу вже 21 квітня. При цьому більша частина роботи законодавчого органу проходитиме у віддаленому режимі.

"Парламент повернеться 21 квітня, щоб виконувати свої важливі конституційні функції, слідкуючи за роботою уряду, підтримуючи витрати та ухвалюючи закони. У цей безпрецедентний час технологічні рішення вже використовують у своїй роботі парламентські комітети, а на наступному тижні будуть представлені варіанти, які зможуть розглянути спікер парламенту, члени уряду та інші учасники засідань", - розповів він.

Нагадаємо, 25 березня британський парламент ухвалив рішення про призупинення проведення засідань на чотири тижні через спалах коронавірусу в Сполученому Королівстві. Парламент було закрито через ризик інфікування британських політиків коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні, 12 квітня, очільник британського уряду Борис Джонсон був виписаний з лікарні, де він лікувався від коронавірусу. Джонсон продовжить відновлюватися від хвороби та не відразу повернеться до роботи.