В парламенте проходит заседание по подготовке к сессии новой Рады

Первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины проходит в парламенте. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Руководителем подготовительной группы избран Дмитрий Разумков от партии "Слуга народа", который ведет заседание. Его заместителем избран Руслан Стефанчук из той же партии.

В то ж время секретарем группы избран депутат Ярослав Железняк из партии "Голос".

Первым пунктом повестки дня заседания стоит определение даты первого торжественного заседания Рады девятого созыва.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий созвал на 14:00 9 августа первое заседание подготовительной депутатской группы. Согласно Регламенту Верховной рады в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, а именно: "Слуга народа" - 17, "Оппозиционная платформа - За життя" - 3, ВО "Батькивщина"- 2, "Европейская Солидарность" - 2, "Голос"- 1.

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За життя" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.