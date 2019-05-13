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В парламенте Кении образуют группу дружбы с Украиной

Новости » Политика    13.05.2019 - 20:37
В парламенте Кении образуют группу дружбы с Украиной
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Верховной раде уже создана такая группа

В парламенте Кении будет создана группа дружбы с Украиной. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий после встречи с председателем национальной Ассамблеи парламента Кении, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы парламента, в Раде уже создана такая группа.

"Во время встречи мы обсудили целое направление сотрудничества. Мы договорились, что в ближайшее время в парламенте Кении будет создана группа дружбы с Украиной. В украинском парламенте эта группа уже создана. Мы убеждены, что межпарламентская дипломатия позволит интенсивно развивать наши отношения", - сообщил Парубий.

Спикер также отметил, что призвал открыть в Киеве посольство Кении.

"Также призвал парламент Кении поддержать резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - добавил он.

Напомним, в Кении 23 мая прошлого года в городе Момбаса открыли Почетное консульство Украины.

Как писало РБК-Украина, ожидалось, что к осени 2018 года Украина должна заключить с Кенией соглашения о сотрудничестве в ряде сфер, в том числе в сфере торговли и авиасообщения.

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Новости Украины Андрей ПарубийКенияВерховная Рада
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