У парламенті Кенії утворять групу дружби з Україною

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Верховній раді уже створена така група

У парламенті Кенії буде створена група дружби з Україною. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій після зустрічі з головою національної Асамблеї парламенту Кенії, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави парламенту, у Раді вже утворена така група.

"Під час зустрічі ми обговорили цілий напрямок співпраці. Ми домовились, що у найближчий час у парламенті Кенії буде створена група дружби з Україною. В українському парламенті ця група вже створена. Ми переконані, що міжпарламентська дипломатія дозволить інтенсивно розвивати наші відносини", - повідомив Парубій.

Спікер також наголосив, що закликав відкрити в Києві посольство Кенії.

"Також закликав парламент Кенії підтримати резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - додав він.

Нагадаємо, у Кенії 23 травня минулого року в місті Момбаса відкрили Почесне консульство України.

Як писало РБК-Україна, очікувалося, що до осені 2018 року Україна повинна укласти з Кенією угоди про співпрацю у ряді сфер, в тому числі в сфері торгівлі та авіасполучень.