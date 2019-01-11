Македонский парламент поддержал инициативу о переименовании страны

Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Заключительным шагом на пути реализации соглашения должно стать его одобрение греческим парламентом

Парламент Македонии принял поправки к конституции, необходимые для переименования страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что 81 из 120 депутатов македонского парламента проголосовал за поправки. Заключительным шагом на пути реализации соглашения должно стать его одобрение греческим парламентом. Чтобы соглашение Заева и Ципраса вступило в силу, его должны ратифицировать как минимум 151 из 300 законодателей в Афинах.

Напомним, 2 ноября правительство Македонии утвердило проект поправок в Конституцию, которыми предусматривается изменение названия страны. Текст поправок был создан согласно соглашению с Грецией и решению парламента, который двумя третями голосов дал согласие на внесение изменений в Конституцию.

В то же время прокуратура города Скопье начала предварительное следствие против главы Македонии Джорге Иванова из-за его отказа подписать закон о языках и договор с Грецией об изменении названия страны.

В случае утверждения изменения названия страны в парламенте Македонии, далее соглашение должен ратифицировать парламент Греции, чтобы оно начало действовать.