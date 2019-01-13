Министр обороны Греции подал в отставку из-за разногласий по переименованию Македонии

Фото: Панос Камменос (wikipedia.org)

Панос Камменос заявил, что его партия "Независимые греки" выходит из правительства

Министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку в связи с разногласиями с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом по соглашению об изменении названия Македонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщается, что министр подал в отставку после утренней встречи с Ципрасом в воскресенье, 13 января.

"Вопрос Македонии не дает мне возможности оставаться на посту. Я отзываю свою поддержку правительства. "Независимые греки" выходят из правительства", - сказал он.

Как известно, что Камменос является лидером "Независимые греки". Отметим, что партия изначально не поддерживала соглашение о переименовании Македонии.

В свою очередь премьер Греции заявил, что принял отставку Камменоса. Министерство обороны возглавит глава Генштаба Вангелис Апостолакис.

Отметим, что благодаря голосам "Независимых греков", которые имеют в греческом парламенте семь мандатов, правительственная коалиция Ципраса получала большинство при голосовании по важным вопросам. На сегодня партия Ципраса "Сириза" обладает 145 мандатами в 300-местном греческом парламенте.