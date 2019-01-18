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У парламенті Греції розповіли, коли голосуватимуть за перейменування Македонії

Новини » Політика    18.01.2019 - 20:43
У парламенті Греції розповіли, коли голосуватимуть за перейменування Македонії
Фото: прапор Греції (pixabay.com/caesar15a)

Голосування обіцяють провести до кінця наступного тижня

Спікер грецького парламенту Нікос Вутсіс заявив, що грецькі депутати проведуть голосування щодо перейменування Македонії до кінця наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як зазначається, що процес ратифікації угоди про перейменування Македонії розпочнеться протягом наступних декількох днів на рівні комітетів.  Завершиться він, за словами Вутсіса, дебатами на пленарному засіданні та остаточним голосуванням до кінця наступного тижня.

Крім того очікується, що тисячі протестувальників вийдуть на вулиці Афін в неділю 20 січня для проведення мітингу через перейменування сусідньої країни у "Республіка Північна Македонія".

Нагадаємо, 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни. Однак це рішення потребує схвалення парламенту Греції.  

РБК-Україна повідомляло, що у Міністерстві закордонних справ (МЗС) Греції відреагували на коментар МЗС РФ щодо перейменування Македонії та попросили РФ не втручатися у "внутрішні справи Греції"

Зазначимо, Республіку Македонія хочуть перейменувати на Республіку Північну Македонію, що дозволить припинити суперечку з Грецією, яка триває з 1991 року, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського. 

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