В парламенте Эстонии считают договор о границе с РФ противоречащим конституции

Спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пиллуаас заявил, что пограничный договор между Эстонией и РФ является противоречащим конституции. Соответствующее мнение он высказал в статье, опубликованной в газете Eesti Paevaleht.

По его словам, Конституция говорит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором.

"Конституция говорит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором, наше воздушное пространство и территория едины и неделимы и государство не заключает внешние договоры, противоречащие конституции... К сожалению, есть политики, которые игнорируют Конституцию, топчут интересы Эстонии и как единственно верную политику и дипломатию признают угодничество перед Россией", - подчеркнул глава эстонского парламента.

Напомним, руководство партий, составляющих правящую в Эстонии коалицию, не намерено подписывать ратификацию договора о границе с Россией, о чем ранее сообщил Пиллуаас.

Он подчеркнул, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума (закон о ратификации договора был внесен в Госдуму в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении).

Как писало РБК-Украина, ранее глава Министерства обороны Эстонии Юри Луйк предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.

Кроме того, в феврале прошлого года глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне.