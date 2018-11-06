В парламенте Чехии собрали подписи за узаконивание конопли для личного потребления

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Чешский Национальный координатор веществ подсчитал, что около 800 000 чехов используют каннабис в медицинских целях

Политическая сила "Партия пиратов" получила поддержку депутатов других фракций относительно законопроекта, который предусматривает узаконивание выращивания и хранения конопли для собственного использования. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Іdnes.

"Пираты" собрали подписи около 40 депутатов из разных политсил: ČSSD, ODS, ANO, движения STAN i TOP 09. Согласно проекту, каждый гражданин Чехии старше 18 лет получает право выращивать без специального разрешения пять кустов конопли и хранить максимум 1,25 кг высушенного растения.

Лидер "Пиратов" Иван Бартош заявил, что партия вынесет законопроект на обсуждение в парламент в конце недели. В свою очередь лидер STAN Ян Фарски сказал: "Неправильно криминализировать общее поведение. Это дешевые лекарства от многих недугов, и я думаю, что это позор запрещать ее людям".

Как отмечается, лекарственная конопля легализована в Чешской Республике с апреля 2013 года. Чешский Национальный координатор веществ подсчитал, что около 800 000 чехов используют каннабис в медицинских целях.

Напомним, в Великобритании с четверга, 1 ноября, вступил в силу закон о легальной продаже марихуаны в медицинских целях.