В Великобритании вступил в силу закон о легализации марихуаны в медицинских целях

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Марихуану в Британии теперь можно купить по рецепту врача

В Великобритании с четверга, 1 ноября, вступил в силу закон о легальной продаже марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Теперь лечебную марихуану можно будет приобрести по рецепту. Ранее об этом объявлял министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавад.

Теперь британские врачи могут выписать своим пациентам продукты, содержащие каннабис, смолу каннабиса или каннабинол, если они чувствуют, что их пациенты могут получить от этого облегчение.

Напомним, 20 июля 2018 года сенаторы Канады проголосовали за принятие законопроекта федерального правительства, который легализует рекреационную марихуану.

Отметим, что уже 22 октября глава государственной программы Канады по легализации марихуаны Билл Блэр заявил, что в магазинах закончился весь канабис после вступления в силу закона о легализации.