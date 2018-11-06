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У парламенті Чехії зібрали підписи за узаконення конопель для особистого споживання

Новини » Політика    06.11.2018 - 22:11
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чеський Національний координатор речовин підрахував, що близько 800 000 чехів використовують канабіс у медичних цілях

Політична сила "Партія піратів" отримала підтримку депутатів інших фракцій щодо законопроекту, який передбачає узаконення вирощування і зберігання коноплі для власного використання. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Іdnes.

"Пірати" зібрали підписи близько 40 депутатів з різних політсил: ČSSD, ODS, ANO, руху STAN i TOP 09. Згідно з проектом, кожен громадянин Чехії старше 18 років отримує право вирощувати без спеціального дозволу п'ять кущів конопель і зберігати максимум 1,25 кг висушеного рослини.

Лідер "Піратів" Іван Бартош заявив, що партія ухвалить законопроект на обговорення в парламент в кінці тижня. У свою чергу лідер STAN Ян Фарскі сказав: "Неправильно криміналізувати загальна поведінка. Це дешеві ліки від багатьох недуг, та я думаю, що це ганьба забороняти людям".

Як наголошується, лікарська коноплі легалізована в Чеській Республіці, з квітня 2013 року. Чеський Національний координатор речовин підрахував, що близько 800 000 чехів використовують канабіс в медичних цілях.

Нагадаємо, у Великобританії з четверга, 1 листопада, набув чинності закон про легальний продаж маріхуани в медичних цілях.

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