В парламенте Чехии обвинили президента в госизмене

Земана обвинили из-за его позиции по отношению к возможному чешскому происхождению вещества, которым отравили Скрипаля

В Чехии депутаты обвиняют президента страны Милоша Земана в государственной измене из-за его позиции по отношению к возможному чешскому происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщает Novinky.

"Я убеждена, что президент совершил государственную измену. Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии", - сказала депутат и бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова, добавив, что в данном случае целесообразно было бы подать жалобу на президента.

Также глава движения в парламенте STAN Петр Газдик присоединился к обвинениям против Земана.

"Если компетентный министр говорит, что нервно-паралитическое вещество не происходит из нашей страны, однако президент все равно поручает Службе информационной безопасности расследование, которое ставит под сомнение слова министра, это уже на грани государственной измены", - заявил Газдик.

Председатель движения STAN Ян Фарский заявил, что его партия обсудит возможность конституционной жалобы на Земана.

"Россия ведет гибридную войну с Западом, частью которого мы являемся. Дезинформация является частью этой войны. И вот президент Земан присоединился к этой дезинформационной кампании", - заявил он.

Напомним, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости страны Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, на данный момент к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 25 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 141 россиянина.