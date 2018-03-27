Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В парламенте Чехии обвинили президента в госизмене

НовостиПолитика    27.03.2018 - 17:59
Фото: Милош Земан (zemanmilos.cz)
Фото: Милош Земан (zemanmilos.cz)

Земана обвинили из-за его позиции по отношению к возможному чешскому происхождению вещества, которым отравили Скрипаля

В Чехии депутаты обвиняют президента страны Милоша Земана в государственной измене из-за его позиции по отношению к возможному чешскому происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.  Об этом сообщает Novinky.

"Я убеждена, что президент совершил государственную измену. Своими словами он играет в пользу России, а не Чехии", - сказала депутат и бывший председатель нижней палаты парламента Мирослава Немцова, добавив, что  в данном случае целесообразно было бы подать жалобу на президента.

Также глава движения в парламенте STAN Петр Газдик присоединился к обвинениям против Земана.

"Если компетентный министр говорит, что нервно-паралитическое вещество не происходит из нашей страны, однако президент все равно поручает Службе информационной безопасности расследование, которое ставит под сомнение слова министра, это уже на грани государственной измены", - заявил Газдик.

Председатель движения STAN Ян Фарский заявил, что его партия обсудит возможность конституционной жалобы на Земана.

"Россия ведет гибридную войну с Западом, частью которого мы являемся. Дезинформация является частью этой войны. И вот президент Земан присоединился к этой дезинформационной кампании", - заявил он.

Напомним, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости страны Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, на данный момент к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 25 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 141 россиянина.

В Чехии могут выслать "незаявленных агентов спецслужб России", - премьер В Чехии в результате взрыва на химзаводе погибли 6 человек
Теги публикации: Чехия, Милош Земан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top