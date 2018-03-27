У парламенті Чехії звинуватили президента в держзраді

Земана звинуватили через його позицію по відношенню до можливого чеського походження речовини, якою отруїли Скрипаля

В Чехії депутати звинувачують президента країни Мілоша Земана у державній зраді через його позицію по відношенню до можливого чеського походження нервово-паралітичної речовини "Новачок", якою отруїли колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії. Про це повідомляє Novinky.

"Я переконана, що президент вчинив державну зраду. Своїми словами він грає на користь Росії, а не Чехії", - сказала депутат і колишній голова нижньої палати парламенту Мирослава Нємцова, додавши, що в даному випадку доцільно було б подати скаргу на президента.

Також глава руху в парламенті STAN Петро Газдик приєднався до звинувачень проти Земана.

"Якщо компетентний міністр каже, що нервово-паралітична речовина не походить з нашої країни, однак президент все одно доручає Службі інформаційної безпеки розслідування, яке ставить під сумнів слова міністра, це вже на межі державної зради", - заявив Газдик.

Голова руху STAN Ян Фарський заявив, що його партія обговорить можливість конституційної скарги на Земана.

"Росія веде гібридну війну із Заходом, частиною якого ми є. Дезінформація є частиною цієї війни. І ось президент Земан приєднався до цієї дезінформаційної кампанії", - заявив він.

Нагадаємо, через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії ряд країн, зокрема країн Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада прийняли рішення вислати російських дипломатів. зокрема, на даний момент до вирішення Великобританії про видворення російських дипломатів приєдналися 25 країн. Таким чином, на даний момент ухвалено рішення про видворення 141 росіянина.