В парламент внесли отчет о работе Нацрады по вопросам ТВ и радиовещания за 2019 год

В Верховную раду Украины внесли отчет о работе Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания по 2019 год. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, соответствующий проект постановления №3394 "Об отчете Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год" был зарегистрирован в ВР в понедельник, 27 апреля.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

"Рассмотрев отчет Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год, руководствуясь статьей 16 закона "О Национальной раде по вопросам телевидения и радиовещания", Верховная рада постановляет: деятельность Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за отчетный период признать неудовлетворительной", - указывается в тексте постановления.

Напомним, в начале апреля комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту признать работу Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания в 2019 году неудовлетворительной.

В частности, в заключении комитета указано, что за отчетный период имели место "факты самоустранения Национальной рады от выполнения надзорных полномочий и контрольных функций".

Как писало РБК-Украина ранее, профильный комитет парламента 18 марта также рассматривал отчет Нацрады.

В конце октября прошлого года вступил в силу закон о совершенствовании процедуры увольнения и назначения членов Нацрады.