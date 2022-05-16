UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент Венгрии в пятый раз переизбрал Орбана премьер-министром

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Венгрии переизбрал действующего премьер-министра Виктора Орбана главой правительства страны. Политик займет этот пост пятый раз подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo.

Кандидатуру Орбана поддержали 133 депутата. Против проголосовали 27 парламентариев. Воздержавшихся не было.

Перед началом голосования оппозиционные партии Венгрии открыто заявили о своем "нет" Орбану. В движении "Наша Родина" объяснили свою позицию тем, что последние 12 лет премьер принимал лишь "фиктивные меры".

Напомним, в начале апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых уверенно победила партия Орбана "Фидес".

Отметим, Орбан выступает против включения в шестой санкционный пакет ЕС нефтяного эмбарго против России. Он также заявлял о том, что Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияЕвросоюзВиктор ОрбанСанкции против России