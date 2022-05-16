Парламент Угорщини вп'яте переобрав Орбана прем'єр-міністром

Парламент Угорщини переобрав чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана главою уряду країни. Політик займе цей пост п'ятий раз поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Origo .

Перед початком голосування опозиційні партії Угорщини відкрито заявили про своє "ні" Орбану. У русі "Наша Батьківщина" пояснили свою позицію тим, що останні 12 років прем'єр вживав лише"фіктивні заходи".

Кандидатуру Орбана підтримали 133 депутати. Проти проголосували 27 парламентарів. Утрималися не було.

Нагадаємо, на початку квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, на яких впевнено перемогла партія Орбана "Фідес".

Відзначимо, Орбан виступає проти включення в шостий санкційний пакет ЄС нафтового ембарго проти Росії. Він також заявляв про те, що Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським.

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