НАЗК чекає ухвалення реформи містобудування з урахуванням їх пропозицій

Національне агентство з питань протидії корупції (НАЗК) чекає на ухвалення реформи містобудування, але пропонує доопрацювати відповідний законопроект №5655 в контексті статей містобудівної документації, що концептуально не впливає на суть реформи.

Так, у листі НАЗК до комітету Верховної ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування йдеться про те, що задля узгодження документа з Антикорупційною стратегією, слід доопрацювати, врахувавши деякі технічні зауваги.

До них відноситься - визначити, що об’єкт будівництва вважається самочинним, якщо він будується із порушенням вимог містобудівних умов та обмежень і містобудівної документації; передбачити обов’язок архітектора розробляти проектну документацію на будівництво, зміни до неї з дотриманням містобудівної документації на місцевому рівні; передбачити перевірку експертними організаціями відповідності проектної документації на будівництво вимогам містобудівної документації на місцевому рівні; передбачити при проведенні експертизи проектної документації на будівництво об’єктів встановлювати відповідність вимогам містобудівної документації на місцевому рівні; передбачити як підстава для відмови з наданні містобудівних умов та обмежень невідповідність даних та відомостей в цілях отримання містобудівних умов та обмежень вимогам містобудівної документації.

Як відомо, раніше низка ЗМІ повідомила, що позиція НАЗК нібито свідчить про те, що проект закону не може бути ухваленим. Втім, НАЗК не надавало такого висновку, натомість надало ряд технічних пропозицій, які автори документа зобов'язались врахувати.

Зокрема, ініціатор законопроекту про реформу містобудування (№5655), заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування Олена Шуляк зазначила, що автори документа тісно співпрацюють з НАЗК, і отримувати від агенства пропозиції - цілком логічно і правильно, бо саме так відбувається адекватна робота над законопроектом.

"Ми тримаємо зв'язок з НАЗК протягом всього часу підготовки законопроекту №5655, оскільки воно виступає своєрідним медіатором між усіма сторонами. Слід розуміти, що реформа зачіпає багато інтересів і догодити всім - це просто залишити все так як є, без змін. Наприклад, міські голови та Асоціація міст України пропонують передавати електронні ключі за дорученням, ми ж хочемо персоніфікувати цей процес, щоб на кожному етапі бачити відповідального. Саме тому наші переговори з НАЗК тривають довго і скрупульозно. Недоброчесні противники реформи містобудування використовують це як можливість для наклепів. Але і ми, і НАЗК знаємо: вони підтримують основні пункти реформи, а всі їх технічні зауваження ми швидко врахуємо. Нам би не хотілося, щоб НАЗК використовували для маніпуляцій та брехні, щоб розповідати, що реформа погана. Бо ні ми, ні агенство з питань запобігання корупції не працюємо один проти одного. Навпаки, наша співпраця продуктивна. Ми глибоко у процесі і на постійному зв'язку задля спільної цілі - напрацювання реформи, яка б дала найкращий результат", - наголосила Шуляк.

За інформацією РБК-Україна, розгляд та голосування законопроекту про реформу містобудування у другому читанні очікується 13-14 грудня.