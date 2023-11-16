Парламент Угорщини знову відклав заявку Швеції на вступ до НАТО

Як зазначає видання, минуло півтора роки з того часу, як Швеція вирішила подати заявку на членство в НАТО. Незважаючи на обіцянку Будапешта, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції, це здається неминучим, оскільки Туреччина наближається до схвалення.

В Анкарі спостерігається прогрес: парламентський комітет із закордонних справ має проголосувати з цього питання 16 листопада. Потім ратифікація турецьким парламентом може статися швидко.

За даними Euractiv, президент Реджеп Тайіп Ердоган планує повідомити позитивні новини в Берлін 17 листопада, де він зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Проблемна країна

Тим часом, коли угорський парламент збереться наступного тижня у Будапешті, це питання не буде на порядку денному, оскільки угорський парламент не готовий ратифікувати заяву Швеції до НАТО, підтвердила депутат Агнес Вадаї.

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що схвалення Угорщиною шляхом ратифікації парламентом є простою формальністю, оскільки питання вже обговорювалося та вирішувалося у комітетах.

Останнім часом голосування кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.

Проте шведський уряд упевнений, що з боку Угорщини не буде перешкод. "Ми не обговорювали це сьогодні, але посил завжди був одним і тим же: Угорщина не повинна бути останньою країною, яка ратифікує шведську заявку", - заявив міністр оборони Пол Йонсон у Брюсселі 14 листопада.

Однак Будапешт став проблемою НАТО щодо розширення Альянсу та підтримки України. Угорщина критикувала розширення своїх енергетичних зв'язків з Москвою, тоді як війна в Україні все ще триває, неодноразово закликаючи до миру, вимагаючи від Києва високих стандартів захисту меншин в обмін на створення Ради НАТО-Україна і призупинивши виплату коштів ЄС.

Вступ Швеції до НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією. Обидві країни переглянули політику позаблоковості після повномасштабного вторгнення Росії до України. Фінляндія вступила до НАТО у червні. Заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Туреччини та Угорщини.

Нещодавно президент Реджеп Тайіп Ердоган вніс заявку на розгляд до парламенту країни. Він додав, що максимально сприятиме ратифікації парламентом заявки Швеції на вступ до НАТО.