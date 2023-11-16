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Парламент Венгрии снова отложил заявку Швеции на вступление в НАТО

Фото: Парламент Венгрии затягивает ратификацию вступления Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Парламент Венгрии пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступлении в НАТО. Этот вопрос отсутствует в повестке дня предстоящей парламентской сессии, несмотря на ожидания и предыдущие заверения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как отмечает издание, прошло полтора года с тех пор, как Швеция решила подать заявку на членство в НАТО. Несмотря на обещание Будапешта, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции, это кажется неизбежным, поскольку Турция приближается к одобрению.

В Анкаре наблюдается прогресс: парламентский комитет по иностранным делам должен проголосовать по этому вопросу 16 ноября. Затем ратификация турецким парламентом может произойти быстро.

Поданным Euractiv, президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует сообщить позитивные новости в Берлин в 17 ноября, где он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Проблемная страна

Между тем, когда венгерский парламент соберется на следующей неделе в Будапеште, этот вопрос не будет стоять на повестке дня, поскольку венгерский парламент не готов ратифицировать заявление Швеции в НАТО, подтвердила депутат Агнес Вадаи.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что одобрение Венгрией путем ратификации парламентом является простой формальностью, поскольку вопрос уже обсуждался и решался в комитетах.

В последнее время голосование несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

Однако шведское правительство уверено, что со стороны Венгрии не будет препятствий. "Мы не обсуждали это сегодня, но посыл всегда был одним и тем же: Венгрия не должна быть последней страной, которая ратифицирует шведскую заявку", - заявил министр обороны Пол Йонсон в Брюсселе 14 ноября.

Однако Будапешт стал проблемой НАТО в отношении расширения Альянса и поддержки Украины. Венгрия подверглась критике за расширение своих энергетических связей с Москвой, в то время как война в Украине все еще продолжается, неоднократно призывая к миру, требуя от Киева высоких стандартов защиты меньшинств в обмен на создание Совета НАТО-Украина и приостановив выплату денежных средств ЕС.

Вступление Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией. Обе страны пересмотрели политику внеблоковости после полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия вступила в НАТО в июне. Заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны. Он добавил, что будет максимально способствовать ратификации парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО.

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