ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Парламент Туреччини розпочав розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО, - ЗМІ

Туреччина, Вівторок 23 січня 2024 18:19
UA EN RU
Парламент Туреччини розпочав розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО, - ЗМІ Архівне фото: Парламент Туреччини розпочав розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Туреччини сьогодні, 23 січня, розпочав розгляд протоколу про приєднання Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV Haber.

"Для ухвалення протоколу необхідна абсолютна більшість голосів депутатів, які беруть участь у Генеральній Асамблеї", - йдеться в матеріалі.

На голосуванні, що відбулося 26 грудня в парламентському комітеті у закордонних справах, три партії проголосували "за" протокол, а дві інші партії проголосували "проти". Одна партія в голосуванні участі не брала.

"Очікується, що протокол буде винесено на голосування в найближчі хвилини", - додало видання.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще 2022 року. Щоб Стокгольм став частиною Північноатлантичного союзу, його заявку мають ратифікувати всі країни-члени.

У відповідь на вимоги Анкари Стокгольм посилив антитерористичні закони. Наприкінці листопада у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку "найближчими тижнями".

Варто зазначити, що 1 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що Швеція стане частиною Альянсу до липня 2024 року.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем'єр-міністра Швеції відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до альянсу НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Турция
NEWS
Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА
Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ