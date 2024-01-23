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Парламент Турции начал рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО, - СМИ

Турция, Вторник 23 января 2024 18:19
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Парламент Турции начал рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО, - СМИ Архивное фото: Парламент Турции начал рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Турции сегодня, 23 января, начал рассмотрение протокола о присоединении Швеции к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV Haber.

"Для принятия протокола необходимо абсолютное большинство голосов депутатов, участвующих в Генеральной Ассамблее", - говорится в материале.

На голосовании, состоявшемся 26 декабря в парламентском комитете по иностранным делам, три партии проголосовали "за" протокол, а две другие партии проголосовали "против". Одна партия в голосовании участия не принимала.

"Ожидается, что протокол будет вынесен на голосование в ближайшие минуты", - добавило издание.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году. Чтобы Стокгольм стал частью Североатлантического союза, его заявку должны ратифицировать все страны-члены.

В ответ на требования Анкары Стокгольм ужесточил антитеррористические законы. В конце ноября в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "в ближайшие недели".

Стоит отметить, что 1 января генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Швеция станет частью Североатлантического союза до июля 2024 года.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил премьер-министра Швеции посетить его страну и провести переговоры по вступлению в альянс НАТО.

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