ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 00:15
Парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО Фото: Парламент Турции ратифицировал протокол вступления Финляндии в НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Турции вчера вечером, 30 марта, принял законопроект протокола вступления Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Законопроект, утверждающий вступление Финляндии в НАТО, был принят Великим национальным собранием Турции. Позже соответствующий документ был одобрен на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции.

Голосование парламента Турции было последним препятствием на пути Финляндии к вступлению в НАТО. Ее возможное присоединение увеличит вдвое сухопутную границу НАТО с Россией.

Как только Турция уведомит США о том, что ее парламент одобрил заявку Финляндии, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг официально пригласит Финляндию присоединиться к НАТО.

Ранее мы писали, что 27 марта парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

Напомним, что в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством