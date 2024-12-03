Парламент Швейцарії підтримав часткові обмеження для українських біженців: що змінюється

У понеділок, 2 грудня, Палата представників у Швейцарії частково схвалила відповідну пропозицію Сенату. Цей пункт багатопартійної ініціативи, поданої сенаторкою Естер Фрідлі, підтримали 96 голосами проти 87, при п’яти утриманнях.

Згідно з пропозицією, при наданні статусу S необхідно враховувати, з якої частини України людина приїхала. Захист пропонується надавати лише тим, хто проживав у зонах бойових дій або на територіях, повністю чи частково окупованих Росією. Біженці, які залишили регіони під контролем України, де немає активних бойових дій, не зможуть отримати цей статус.

Проти цієї ініціативи виступила невелика більшість профільного комітету Палати представників, а також міністр юстиції Швейцарії Біт Янс, який закликав до її відхилення. Водночас пропозиція не стосується надання дозволів S для осіб, які не є громадянами України.