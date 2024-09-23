Українцям стане простіше влаштуватися на роботу у Швейцарії: що змінилося

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на swissinfo.ch.

Головна мета цього рішення полягає у тому, щоб забезпечити роботою якнайбільше українців. У зв'язку з цим швейцарський уряд доручив Федеральному департаменту юстиції та поліції (EJPD), який відповідає за питання міграції, підготувати до лютого 2025 року законодавчі зміни для полегшення трудової інтеграції українців.

Рішення прийняли на основі звіту робочої групи, представленому 20 вересня 2024 року. Групу очолив колишній міністр кантону Аргау Урс Гофманн. Вона була створена для оцінки практичного досвіду застосування "захисного" міграційного статусу "S" та аналізу соціально-економічних умов його функціонування.

Парламент Швейцарії також підтримує спрощення процедури працевлаштування українських біженців. Замість дозвільного порядку пропонується запровадити повідомний.

Окрім цього, українці зі статусом "S" повинні будуть реєструватися в державних службах зайнятості (RAV). Після отримання роботи біженці матимуть можливість вільно змінювати кантон (основна адміністративна одиниця Швейцарії – ред.) проживання, проте зобов'язані брати участь у соціально-інтеграційних програмах.

Що таке статус "S"

Статус захисту "S" у Швейцарії — це особливий тимчасовий міграційний статус, який надається людям, що потребують негайного захисту через воєнні конфлікти або масові переслідування, без необхідності проходження стандартної процедури надання притулку. Цей статус дозволяє швидко отримати право на проживання в країні, а також дає низку прав та привілеїв, зокрема:

швидкий доступ до тимчасового захисту без тривалих процедур надання притулку

без тривалих процедур надання притулку дозвіл на проживання в Швейцарії на термін до одного року, який може бути продовжений, якщо ситуація в країні походження не стабілізується

на термін до одного року, який може бути продовжений, якщо ситуація в країні походження не стабілізується право на роботу – біженці зі статусом "S" можуть отримати дозвіл на працевлаштування або роботу за спрощеною процедурою

– біженці зі статусом "S" можуть отримати дозвіл на працевлаштування або роботу за спрощеною процедурою медичне страхування та доступ до медичних послуг

та доступ до медичних послуг право на освіту для дітей та молоді

для дітей та молоді обмежене право на пересування – люди зі статусом "S" можуть подорожувати в межах Шенгенської зони, але обмеженою кількістю днів на рік

Статус "S" був впроваджений для швидкого реагування на надзвичайні міграційні кризи, такі як війна в Україні.