Парламент Швейцарии поддержал частичные ограничения для украинских беженцев: что меняется

В понедельник, 2 декабря, Палата представителей в Швейцарии частично одобрила соответствующее предложение Сената. Этот пункт многопартийной инициативы, поданной сенатором Эстером Фридли, поддержали 96 голосами против 87, при пяти удержавшихся.

Согласно предложению, при предоставлении статуса S необходимо учитывать, из какой части Украины человек приехал. Защиту предлагают предоставлять только тем, кто проживал в зонах боевых действий или на территориях полностью или частично оккупированных Россией. Беженцы, покинувшие регионы под контролем Украины, где нет активных боевых действий, не смогут получить этот статус.

Против этой инициативы выступило небольшое большинство профильного комитета Палаты представителей, а также призвал к ее отклонению министр юстиции Швейцарии Бит Янс. В то же время, предложение не касается предоставления разрешений S для лиц, не являющихся гражданами Украины.