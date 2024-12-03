Парламент Швейцарії підтримав часткові обмеження для українських біженців: що змінюється

Парламент Швейцарії розглядає можливість обмеження надання дозволів S для українських біженців. У майбутньому цей статус пропонують надавати лише тим, хто виїжджає з окупованих або атакованих російськими військами частин України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на swissinfo.ch.

У понеділок, 2 грудня, Палата представників у Швейцарії частково схвалила відповідну пропозицію Сенату. Цей пункт багатопартійної ініціативи, поданої сенаторкою Естер Фрідлі, підтримали 96 голосами проти 87, при п’яти утриманнях. Згідно з пропозицією, при наданні статусу S необхідно враховувати, з якої частини України людина приїхала. Захист пропонується надавати лише тим, хто проживав у зонах бойових дій або на територіях, повністю чи частково окупованих Росією. Біженці, які залишили регіони під контролем України, де немає активних бойових дій, не зможуть отримати цей статус. Проти цієї ініціативи виступила невелика більшість профільного комітету Палати представників, а також міністр юстиції Швейцарії Біт Янс, який закликав до її відхилення. Водночас пропозиція не стосується надання дозволів S для осіб, які не є громадянами України.