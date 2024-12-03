Парламент Швейцарии поддержал частичные ограничения для украинских беженцев: что меняется
Парламент Швейцарии рассматривает возможность ограничения разрешения S для украинских беженцев. В будущем этот статус предлагают предоставлять только выезжающим из оккупированных или атакованных российскими войсками частей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.
В понедельник, 2 декабря, Палата представителей в Швейцарии частично одобрила соответствующее предложение Сената. Этот пункт многопартийной инициативы, поданной сенатором Эстером Фридли, поддержали 96 голосами против 87, при пяти удержавшихся.
Согласно предложению, при предоставлении статуса S необходимо учитывать, из какой части Украины человек приехал. Защиту предлагают предоставлять только тем, кто проживал в зонах боевых действий или на территориях полностью или частично оккупированных Россией. Беженцы, покинувшие регионы под контролем Украины, где нет активных боевых действий, не смогут получить этот статус.
Против этой инициативы выступило небольшое большинство профильного комитета Палаты представителей, а также призвал к ее отклонению министр юстиции Швейцарии Бит Янс. В то же время, предложение не касается предоставления разрешений S для лиц, не являющихся гражданами Украины.
Напомним, летом нынешнего года Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила инициативу, предлагающую ограничить предоставление статуса временной защиты S для украинцев. Окончательное принятие этого предложения зависело от голосования в Национальном Совете.
Также РБК-Украина писало, что Федеральный совет Швейцарии принял решение, направленное на повышение уровня занятости среди украинских беженцев. До февраля 2025 года правительство готовит законодательные изменения, которые облегчат трудовую интеграцию украинцев.
Согласно планам, разрешительный порядок трудоустройства будет заменен на уведомительный. Украинцы со статусом S смогут зарегистрироваться в службах занятости (RAV) и свободно менять местожительство между кантонами после получения работы. При этом они будут участвовать в социально-интеграционных программах.
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