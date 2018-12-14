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Парламент Швеции во второй раз провалил назначение премьера

Новости » Политика    14.12.2018 - 12:59
Парламент Швеции во второй раз провалил назначение премьера
Фото: Стефан Левен (facebook.com/stefanlofven)

Всего депутаты имеют четыре попытки для назначения главы правительства

Парламент Швеции не поддержал кандидатуру Стефана Левена на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Radio.

Как отмечается, Стефан Левен сейчас исполняет обязанности главы правительства. Его кандидатуру поддержали 116 депутатов, а против проголосовали 200. Еще 28 депутатов воздержались.

Теперь президент должен предложить парламенту кандидата на пост премьер-министра. Всего парламент имеет четыре попытки избрать главу правительства. Если депутаты этого не сделают, согласно конституции, в стране будут объявлены новые парламентские выборы.

Напомним, парламент Швеции 25 сентября отправил в отставку премьер-министра страны. 204 из 349 депутатов проголосовали за вотум недоверия. Теперь спикер парламента попросит другого лидера партии попытаться сформировать правительство.

Левин стал первым шведским премьером, которого отправили в отставку таким голосованием. Он занимал пост премьера с октября 2014 года.

РБК-Украина сообщало, что в Европейском парламенте вчера, 13 декабря, приняли резолюцию, в которой евродепутаты требуют отставки генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Сельмайра.

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