В Европарламенте требуют отставки генсека Еврокомиссии

Фото: Мартин Сельмайр (flickr.com-hubertburdamedia)

Соответствующую резолюцию поддержали более 70% евродепутатов

В Европейском парламенте вчера, 13 декабря, приняли резолюцию, в которой евродепутаты требуют отставки генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Сельмайра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, Европейский парламент принял резолюцию с большинством 71%, которая требует отставки Сельмайра. Его назначение критиковали в начале года.

Как известно, Сельмайра называют "правой рукой" президента комиссии Жана-Клода Юнкера. А скорое назначение на пост генсека, по мнению евродепутатов, происходило с нарушением внутренних правил и стандартов прозрачности.

Выводы в подтверждение этого опубликовала в сентябре омбудсмен Евросоюза Эмили О'Рейли.

"Сельмайр должен уйти в отставку с должности генерального секретаря", - говорится в резолюции.

Депутаты также призывают Комиссию "принять новую процедуру назначения, что гарантирует, что в дальнейшем будут придерживаться самых высоких стандартов прозрачности, этики и верховенства права".

Напомним, Еврокомиссия назначила Мартина Сельмайра новым генеральным секретарем 21 февраля 2018 года.

РБК-Украина сообщало, 12 декабря в Великобритании во время внутрипартийного голосования консерваторов только 117 человек проголосовали за вынесение вотума недоверия британском премьеру и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй, 200 высказались против. Теперь Мэй имеет иммунитет с вынесения ей вотума недоверия на ближайший год.