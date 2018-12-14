Парламент Швеції вдруге провалив призначення прем'єра

Фото: Стефан Льовен (facebook.com/stefanlofven)

Всього депутати мають чотири спроби для призначення глави уряду

Парламент Швеції не підтримав кандидатуру Стефана Льовена на пост прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sveriges Radio.

Як зазначається, Стефан Льовен наразі виконує обов'зки глави уряду. Його кандидатуру підтримали 116 депутатів, а проти проголосували 200. Ще 28 депутатів утрималися.

Тепер президент повинен запропонувати парламенту іншого кандидата на пост прем'єр-міністра. Всього парламент має чотири спроби обрати главу уряду. Якщо депутати цього не зроблять, згідно з конституцією, в країні будуть оголошені нові парламентські вибори.

Нагадаємо, парламент Швеції 25 вересня відправив у відставку прем'єр-міністра країни. 204 з 349 депутатів проголосували за вотум недовіри. Тепер спікер парламенту попросить іншого лідера партії спробувати сформувати уряд.

Левен став першим шведським прем'єром, якого відправили у відставку таким голосуванням. Він займав пост прем'єра з жовтня 2014 року.

РБК-Україна повідомляло, що у Європейському парламенті вчора, 13 грудня, прийняли резолюцію, у якій євродепутати вимагають відставки генерального секретаря Єврокомісії Мартіна Сельмайра.