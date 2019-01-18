Парламент Швеції призначив прем'єр-міністра

Фото: Стефан Льовен (tvnewsroom.consilium.europa.eu)

Льовена знову призначили прем'єр-міністром Швеції

Парламент Швеції проголосував за призначення Стефана Льовена прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Повідомляється, що рішення про призначення Льовена прийнято після 4 місяців складних переговорів щодо формування уряду. Призначення прем'єр-міністра означає завершення політичної кризи в Швеції. Зазначимо, Льовен очолив уряд вдруге поспіль, термін його повноважень складе 4 роки.

Нагадаємо, у вересні парламент Швеції відправив Льовена у відставку після того, як на виборах перемогли соціал-демократи. Проте жодна з політичних сил не змогла сформувати уряд більшості, так як ліві мали лише на одне місце більше, ніж правоцентристський блок, тому прем'єра закликали залишити посаду. Льовен став першим шведським прем'єром, якого відправили у відставку таким голосуванням. Він обіймав посаду з жовтня 2014 року.

У грудні парламент провалив призначення Льовена прем'єром. Всього у парламенту було чотири спроби обрати главу уряду. Якщо б цього не вдалося, в країні оголосили нові вибори.