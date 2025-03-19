Парламент Сербії відправив уряд у відставку

Студентські протести у Сербії

Причиною протестів стало обвалення даху залізничної станції в Нові-Саді в листопаді 2024-го. Трагедія, внаслідок якої загинули 15 осіб, викликала хвилю невдоволення через передбачувану корупцію і недбалість в уряді президента Олександра Вучича.

В кінці січня Вучив допустив ймовірність проведення дострокових парламентських виборів у квітні. В березні ж він заявив про готовність провести вибори за умови того, що цього вимагатиме опозиція.

Також нещодавно у парламенті депутати правлячої та опозиційної фракцій влаштували бійку.

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