Парламент Сербии отправил правительство в отставку

Сейчас начинается 30-дневный период формирования нового правительства. Если же новое правительство не будет избрано - в Сербии будут проходить парламентские выборы.

N1 напоминает, что правительство Милоша Вучевича было избрано 2 мая 2024-го. Премьер-министр, в свою очередь, объявлял об отставке еще 28 января на фоне студенческих протестов.