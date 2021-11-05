Парламент сделал важный шаг для обеспечения кислородной независимости больниц, - Абрамович

По словам нардепа, являющегося одним из соавторов принятого закона по увеличению расходов госбюджета на закупку кислородных станций для "ководных" больниц, это позволит решить крайне актуальную проблему с обеспечением опорных больниц кислородом.

"К большому сожалению, каждая очередная волна пандемии коронавируса свидетельствует, что проблема кислородного обеспечения больниц никуда не исчезла. Более того, с появлением нового штамма Дельта, проблема недостатка кислорода только усугубилась", - отметил нардеп.

В этой связи политик выразил благодарность депутатскому корпусу за принятое конституционным большинством решение, которое, по убеждению нардепа, является важным шагом для обеспечения кислородной независимости больниц и шансом на спасение тысячи жизней пациентов с тяжелым течением болезни.

"Надеюсь, спикер Верховной рады и президент безотлагательно подпишут закон и опорные больницы в регионах уже в ближайшее время получат необходимый финансовый ресурс для возможности начала работ по проектированию и закупкам оборудования для кислородных станций", - резюмировал парламентарий.