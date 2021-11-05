Парламент зробив важливий крок для забезпечення кисневої незалежності лікарень, - Абрамович

За словами нардепа, який є одним з співавторів ухваленого закону щодо збільшення видатків держбюджету на закупівлю кисневий станцій для "ковідних" лікарень, це дозволить вирішити вкрай актуальну проблему із забезпеченням опорних лікарень киснем.

"На превеликий жаль, кожна чергова хвиля пандемії коронавірусу засвідчує, що проблема кисневого забезпечення лікарень нікуди не зникла. Більше того, з появою нового штаму Дельта, проблема нестачі кисню тільки посилилася", - відмітив нардеп.

У зв’язку з цим політик висловив вдячність депутатському корпусу за ухвалене конституційною більшістю рішення, яке на переконання нардепа, є важливим кроком для забезпечення кисневої незалежності лікарень та шансом на порятунок тисячі життів пацієнтів з важким перебігом хвороби.

"Сподіваюся, спікер Верховної ради та президент невідкладно підпишуть закон й опорні лікарні в регіонах вже найближчим часом отримають необхідний фінансовий ресурс для можливості початку робіт з проектування та закупівель обладнання для кисневих станцій", - резюмував парламентар.