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Парламент сделал важный шаг для обеспечения кислородной независимости больниц, - Абрамович

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 12:47
Парламент сделал важный шаг для обеспечения кислородной независимости больниц, - Абрамович Фото: заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Игорь Абрамович (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада сделала важный шаг для обеспечения кислородной независимости больниц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игоря Абрамовича.

По словам нардепа, являющегося одним из соавторов принятого закона по увеличению расходов госбюджета на закупку кислородных станций для "ководных" больниц, это позволит решить крайне актуальную проблему с обеспечением опорных больниц кислородом.

"К большому сожалению, каждая очередная волна пандемии коронавируса свидетельствует, что проблема кислородного обеспечения больниц никуда не исчезла. Более того, с появлением нового штамма Дельта, проблема недостатка кислорода только усугубилась", - отметил нардеп.

В этой связи политик выразил благодарность депутатскому корпусу за принятое конституционным большинством решение, которое, по убеждению нардепа, является важным шагом для обеспечения кислородной независимости больниц и шансом на спасение тысячи жизней пациентов с тяжелым течением болезни.

"Надеюсь, спикер Верховной рады и президент безотлагательно подпишут закон и опорные больницы в регионах уже в ближайшее время получат необходимый финансовый ресурс для возможности начала работ по проектированию и закупкам оборудования для кислородных станций", - резюмировал парламентарий.

Напомним, 4 ноября Верховная рада приняла законопроект №5064, которым предусматривается увеличение на 800 млн грн расходов Государственного бюджета на закупку кислородных станций для больниц. За такое решение проголосовали 336 народных депутатов.

26 октября в Одессе в одном из отделений для ковид-пациентов областного центра социально значимых болезней закончился кислород, десятки пациентов пришлось эвакуировать.

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