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Парламент зробив важливий крок для забезпечення кисневої незалежності лікарень, - Абрамович

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 12:47
Парламент зробив важливий крок для забезпечення кисневої незалежності лікарень, - Абрамович Фото: заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада зробила важливий крок для забезпечення кисневої незалежності лікарень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігоря Абрамовича.

За словами нардепа, який є одним з співавторів ухваленого закону щодо збільшення видатків держбюджету на закупівлю кисневий станцій для "ковідних" лікарень, це дозволить вирішити вкрай актуальну проблему із забезпеченням опорних лікарень киснем.

"На превеликий жаль, кожна чергова хвиля пандемії коронавірусу засвідчує, що проблема кисневого забезпечення лікарень нікуди не зникла. Більше того, з появою нового штаму Дельта, проблема нестачі кисню тільки посилилася", - відмітив нардеп.

У зв’язку з цим політик висловив вдячність депутатському корпусу за ухвалене конституційною більшістю рішення, яке на переконання нардепа, є важливим кроком для забезпечення кисневої незалежності лікарень та шансом на порятунок тисячі життів пацієнтів з важким перебігом хвороби.

"Сподіваюся, спікер Верховної ради та президент невідкладно підпишуть закон й опорні лікарні в регіонах вже найближчим часом отримають необхідний фінансовий ресурс для можливості початку робіт з проектування та закупівель обладнання для кисневих станцій", - резюмував парламентар.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна рада прийняла законопроект №5064, яким передбачається збільшення на 800 млн грн видатків Державного бюджету на закупівлю кисневих станцій для лікарень. За таке рішення проголосувало 336 народних депутатів.

26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

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