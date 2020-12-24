Парламент Румынии утвердил новое правительство

В Румынии парламент утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Флорином Кицу, отдав за него 260 голосов. Еще 186 высказались против.

Об этом сообщает Romania TV.

Как сообщается, правительство состоит из членов правоцентристской коалиции, сформированной Национал-либеральной партией бывшего премьера Людовика Орбана, Альянса "USR-PLUS" и Демократического союза венгров Румынии.

Новое правительство состоит из 18 министерств и имеет двух вице-премьеров без портфеля. В новом Кабинете министров сохранили свои посты министр обороны Николае Чуке и министр иностранных дел Богдан Ауреску.

Напомним, в Румынии 6 декабря прошли парламентские выборы. Две ведущие политические силы - оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) и правящая Национальная либеральная партия (PNL) - набирали примерно одинаковое количество голосов. Явка составила 31,84 процента, что является самым низким показателем с 1989 года.

Позже, 8 декабря, Людовик Орбан объявил о своей отставке после того, как его "Национальная либеральная партия" проиграла на парламентских выборах. Он и его партия будут пытаться сформировать новую коалицию.