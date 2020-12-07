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Власти Джорждии отвергли требование Трампа пересмотреть результаты выборов

Понедельник 07 декабря 2020 02:10
Власти Джорждии отвергли требование Трампа пересмотреть результаты выборов
Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Официальные лица штата Джорджия отвергли утверждения Дональда Трампа о том, что его оппонент Джо Байден одержал победу в этом штате на выборах президента США с помощью мошенничества. Байден получил 16 голосов выборщиков в этом штате.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, глава избирательных органов штата республиканец Брэд Раффенспергер заявил, "разочарован" тем, что Трамп проиграл в Джорджии, но "народ сказал свое слово" и что он "не видит ничего, что могло бы отменить волю народа".

Губернатор Джорджии Брайан Кемп отверг просьбу Трампа созвать специальную сессию законодательного органа штата, чтобы отменить результаты состоявшегося голосования и передать голоса выборщиков Трампу.

Заместитель губернатора Джефф Данкан заявил, что асолютно убежден, что Кемп не уступит требованию Трампа убедить законодателей аннулировать победу Байдена на выборах в штате.

Ранее Трамп потребовал от губернатора Джорджии пересмотреть результаты выборов.

Напомним, 21 ноября штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу Байдена, который набрал на 12 670 голосов больше, чем Трамп.

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