Парламент Румунії затвердив новий уряд

В Румунії парламент затвердив новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Флоріном Кицу, віддавши за нього 260 голосів. Ще 186 висловилися проти.

Про це повідомляє Romania TV.

Як повідомляється, уряд складається з членів правоцентристської коаліції, сформованої Націонал-ліберальною партією колишнього прем’єра Людовіка Орбана, Альянсу "USR-PLUS" та Демократичного союзу угорців Румунії.

Новий уряд складається з 18 міністерств та має двох віцепрем'єрів без портфеля. У новому Кабінеті міністрів зберегли свої посади міністр оборони Ніколае Чуке та міністр закордонних справ Богдан Ауреску.

Нагадаємо, у Румунії 6 грудня пройшли парламентські вибори. Дві провідні політичні сили - опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) та правляча Національна ліберальна партія (PNL) - набирали приблизно однакову кількість голосів. Явка становила 31,84 відсотка, що є найнижчим показником з 1989 року.

Пізніше, 8 грудня, Людовик Орбан оголосив про свою відставку після того, як його "Національна ліберальна партія" програла на парламентських виборах. Він і його партія будуть намагатися сформувати нову коаліцію.