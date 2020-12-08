Премьер-министр Румынии Орбан подал в отставку

Фото: Людовик Орбан (wikipedia)

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил о своей отставке после того, как его "Национальная либеральная партия" проиграла на парламентских выборах.

Об этом сообщает Romania Insider.

По словам Орбана, он и его партия будут пытаться сформировать новую коалицию.

"Я сделал все что, мог. Мы сделали все, что могли", - заявил он.

Напомним, в Румынии 6 декабря прошли парламентские выборы. Две ведущие политические силы - оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) и правящая Национальная либеральная партия (PNL) - набирали примерно одинаковое количество голосов. Явка составила 31,84 процента, что является самым низким показателем с 1989 года.

При этом Орбан после закрытия избирательных участков выразил уверенность в том, что его партия "является победителем этих выборов".