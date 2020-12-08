ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Премьер-министр Румынии Орбан подал в отставку

Румыния, Вторник 08 декабря 2020 01:25
Премьер-министр Румынии Орбан подал в отставку
Фото: Людовик Орбан (wikipedia)
Автор: Даша Харченко

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил о своей отставке после того, как его "Национальная либеральная партия" проиграла на парламентских выборах.

Об этом сообщает Romania Insider.

По словам Орбана, он и его партия будут пытаться сформировать новую коалицию.

"Я сделал все что, мог. Мы сделали все, что могли", - заявил он.

Напомним, в Румынии 6 декабря прошли парламентские выборы. Две ведущие политические силы - оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) и правящая Национальная либеральная партия (PNL) - набирали примерно одинаковое количество голосов. Явка составила 31,84 процента, что является самым низким показателем с 1989 года.

При этом Орбан после закрытия избирательных участков выразил уверенность в том, что его партия "является победителем этих выборов".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире РумынияМолдова

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь