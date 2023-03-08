Парламент Румунії схвалив декларацію про засудження російського вторгнення в Україну

Румунські парламентарі прийняли декларацію до річниці вторгнення РФ в Україні, закликали Кремль припинити агресію проти України та вивести окупаційні війська.

Парламент наголосив, що всі спроби РФ змінити кордони України силою, починаючи з 2014 року, є порушенням Статуту ООН, міжнародного права, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Румунія також вимагає від Росії припинити ядерні залякування у бік України та інших держав, а також вигадані звинувачення щодо нібито застосування Україною біологічної зброї.

Крім того, румунські парламентарі закликали ЄС та НАТО посилити санкції проти Росії.

"Санкції також мають бути спрямовані на тих, хто безпосередньо відповідальний за злочини, скоєні в Україні: президента Володимира Путіна та весь його режим", - йдеться у декларації.

Парламент затвердив підтримку Румунією України, а також зобов'язався допомагати після завершення війни. Румунія наголосила, що буде підтримувати вступ України до ЄС, а також європейську інтеграцію Молдови та Грузії.