Румунія викликала "на килим" російського посла: що сталося

В Міністерство закордонних справ Румунії викликали посла РФ. Це сталося через скандал із Російським центром культури і науки в Бухаресті, який просуває наративи країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Румунії.

"На прохання глави МЗС Богдана Ауреску посол Російської Федерації в Бухаресті був викликаний 21 лютого 2023 року, до штаб-квартири МАЕ на рівні державного секретаря зі стратегічних питань.Також було вирішено призупинити діяльність Російського центру культури і науки в Бухаресті", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в румунському МЗС, р осійському послу було нагадано про неодноразові ситуації, коли російський "Центр" свідомо брав участь у акціях спотворення реальності та історичної правди.

Зазначено, що останнім часом, після повномасштабної війни РФ проти України, "провокації посилилися та набули нових акцентів, особливо гостроти".

Тобто, замість того, аби виконувати свої функції, російський "Центр" перетворився на інструмент пропаганди, дезінформації та виправдання військових злочинів Російської Федерації в Україні.

У зв'язку з цим Румунія вирішила призупинити його діяльність на території країни, це обмеження триватиме щонайменше до 20 серпня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно влада Румунії запропонувала Європейському Союзу ввести додаткові санкції проти Російської Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.